Floyd Mayweather isi anunta din nou revenirea in ring

Americanul de 42 de ani a postat pe contul sau personal de Instagram o poza in care apare alaturi de presedintele UFC, Dana White, insotita de urmatorul mesaj: "Dana White si cu mine lucram din nou impreuna pentru a aduce lumii un eveniment spectaculos in 2020 #boxing #UFC #mma #mayweatherpromotions".Va fi a treia revenire in ring a lui Mayweather. Cunoscutul boxer s-a retras de trei ori din activitatea sportiva si s-a mai intors in ring de doua ori pana acum. La ultima retragere, in 2017, Mayweather a luptat cu Conor McGregor, star UFC, intr-un meci pe reguli de box , la finalul caruia americanul a iesit castigator.Sportivul din SUA are in palmares 15 titluri mondiale in box la cinci categorii diferite.D.A.