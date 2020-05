George Foreman a facut o dezvaluire neasteptata despre marele Muhammad Ali: "Mi-a spus-o chiar el"

Ziare.

com

In cartea "Muhammad Ali: The Life of a Legend", scrisa de Fiaz Rafiq, Foreman a povestit faptul ca Ali s-a temut mereu de o lupta cu Mike Tyson din cauza fortei sale uriase."Mi-a spus-o chiar Muhammad Ali. L-am intrebat - Crezi ca Tyson ne-ar putea bate pe vreunul dintre noi? - El mi-a raspuns - Omule, Tyson loveste atat de tare! - . Simtea ca Tyson e mai brutal decat orice adversar cu care a luptat. Mi-a spus o data ca nu avea incredere ca ar fi putut sa il invinga pe Mike Tyson", puncta Foreman in aceasta carte mai sus mentionata, potrivit talksport.com Ali a castigat 56 de meciuri din cele 61 disputate la profesionisti. Cu Foreman s-a luptat o singura data si l-a invins in finala pentru centura mondiala din 1974.Totusi, exista doua voci care contrazic cele spuse mai sus, e vorba de Muhammad Ali Jr., fiul legendei, care afirma ca tatal sau l-ar fi invins usor pe Tyson, iar, de asemenea, si marele promoter Don King ar fi mers tot pe Ali "datorita tehnicii, a priceperii si a inteligentei sale".Cassius Clay a murit pe 3 iunie 2016 dupa o lupta dura cu o boala grea, Parkinson.D.A.