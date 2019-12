Joshua il invinge pe Ruiz in lupta anului din boxul mondial

Ziare.

com

Spre deosebire de prima lupta, cand a pierdut prin TKO in runda a saptea, pugilistul britanic a preferat acum sa boxeze mult mai rezervat, asumandu-si putine riscuri.Englezul s-a miscat mult, a cautat loviturile care sa-i aduca puncte si a fugit de adversarul sau, care n-a reusit sa se adapteze in timp util acestei strategii.La capatul unei lupte nu foarte spectaculoasa Joshua a iesit invingator clar, britanicul impunandu-se in 10 dintre cele 12 runde.Scorul celor trei arbitri judecatori a fost 118-110, 118-110 si 119-109, unul cat se poate de clar.Joshua pleaca din ring cu centurile mondiale WBA (Super), IBF, WBO si IBO, plus un cec de 85 de milioane de dolari, in timp ce Ruiz trebuie sa se multumeasca "numai" cu 13 milioane de dolari si cu provocarea lansata deja pentru englez."El a castigat o lupta, eu am castigat una. Hai sa facem o trilogie! Abia astept urmatoarea lupta!", a spus Ruiz.Meciul anului din boxul mondial s-a disputat in Arabia Saudita, la Riad, intr-o sala fara acoperis ridicata de arabi in mai putin de doua luni.M.D.