"Lupta anului" in boxul mondial a fost amanata: Wilder, acuzat ca fuge de Joshua si Fury

Wilder a anuntat recent ca a semnat contractul pentru revansa cu Ortiz, urmand ca data si locul sa fie anuntate in curand. El a explicat ca vrea ca toate duelurile sale controversate sa aiba o incheiere.Cu toate acestea, fanii boxului l-au pus la zid, acuzandu-l ca fuge de luptele cu adevarat importante.Wilder trebuie sa ii acorde revansa lui Tyson Fury dupa remiza controversata din decembrie, iar Anthony Joshua, campionul mondial in versiunile WBA , WBO si IBF a anuntat de asemenea ca este interesat de o reunificare.Joshua a plusat si a dezvaluit ca vrea sa discute fata in fata cu Wilder pentru a-l convinge sa urce in ring cu el."Il voi cauta pe Wilder sa vad daca ne putem vedea fata in fata. Ce spun oamenii in fata camerelor de filmat e diferit de ce ar spune in privat. Vreau sa discut cu el ca de la barbat la barbat sa vad ce vrea", a transmis Joshua pentru BBC Deontay Wilder nu a reactionat pana acum, el fiind concentrat pe duelul cu Ortiz.M.D.