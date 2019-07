"Lupta secolului", partea a doua: Mayweather si Pacquiao au pornit razboiul declaratiilor

Ziare.

Americanul a pornit razboiul declaratiilor cu o remarca ironica dupa ce rivalul sau a castigat centura mondiala WBA la categoria semimijlocie."Mi se pare ironic ca de fiecare data cand numele lui Pacquiao ajunge in presa, este lipit de numele meu. Intreaga lui cariera si legenda a fost construita in asociere cu numele meu", a transmis Mayweather pe un site de socializare.Replica nu a intarziat sa apara, Pacquiao fiind cel care a adus in discutie o revansa."Vii la meciul meu, imi folosesti numele intr-o postare si eu sunt cel care incearca sa ramana relevant? Daca vrei sa fii relevant din nou... #MacPac2", a scris filipinezul.Asa cum era de asteptat, reactia lui Pacquiao a provocat o alta reactie, mult mai dura, a lui Mayweather."Sa ramanem la fapte! Bob Arum nu mai este promoterul tau, asa ca atunci cand vine vorba despre Mayweather Promotions si PBC Events eu sunt seful. In concluzie, fac mai multi bani ca tine! Te-am batut si apoi te-am luat sub contract. Am fost la meciul tau ca sa te supraveghez, angajatule, asa face orice sef. Ai facut 10 milioane de dolari in 12 runde, iar eu am facut 9 milioane de dolari in mai putin de 3 minute luptand intr-un meci demonstrativ cu un tip care livreaza pizza. Te-am batut mental, fizic si financiar. Tine minte, tu lupti pentru ca trebuie sa faci asta, eu lupt pentru ca asa vreau!"Mayweather nu a dat curs provocarii initiale a lui Pacquiao, insa asta poate fi si o strategie pentru a creste interesul si a mari sumele investite intr-o eventuala revansa.M.D.