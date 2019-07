Manny Pacquiao a intrat in istoria boxului mondial la revenirea in ring, devenind cel mai batran campion mondial (Video)

From George Foreman to Rocky himself, unrelenting support poured in for Manny Pacquiao after he reclaimed his WBA Welterweight title 🏆 pic.twitter.com/2QFmUJ5unu - FOX Sports: PBC (@PBConFOX) July 21, 2019

Boxerul filipinez Pacquiao a devenit la 40 de ani campionul mondial WBA la categoria welterweight. A fost o decizie mixta la capatul jocului cu Thurman in gala de sambata noapte, doi dintre judecatori i-au acordat victoria cu 115-112 lui Pacquiao, in timp ce al 3-lea a notat 114-113 pentru Thurman.Dupa acest succes, Manny a ajuns la 62 de victorii din 71 de lupte la profesionisti (7 infrangeri, 2 remize, 39 de KO-uri), in timp ce Thurman tocmai a suferit prima sa infrangere din cariera, in abia a 30-a lupta disputata."Mi-au placut foarte mult fanii, va multumesc atat de mult ca ati venit aici. Sunt sigur ca sunteti fericiti pentru ca ati vazut o lupta buna. Chiar daca Thurman a pierdut, a dat ce avea mai bun. Nu este un adversar usor. Este un boxer bun, puternic. Cred ca sunt binecuvantat", au fost vorbele lui Pacquiao dupa victorie, conform CBS Sports.Partida a avut loc la celebra MGM Grand Arena din Las Vegas.Thurman a si declarat dupa lupta ca va dori revansa cu marele boxer din Filipine in 2020.D.A.