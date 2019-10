Meciul dintre Viorel Simion si Marco McCullough a fost anulat

Ziare.

com

''Din cauza unor circumstante asupra carora nu am control am fost fortat sa ma retrag din meciul in care imi aparam titlul IBF European cu Simion'', a scris pugilistul irlandez pe contul sau de Facebook , fara a preciza cauza exacta a retragerii sale.Viorel Simion (37 de ani) este fost campion european la juniori si in cariera sa de boxer amator a obtinut si medalia de bronz la Campionatele Mondiale de seniori din 2005. Simion a trecut la profesionism in 2006, unde are in palmares 22 de victorii si 3 infrangeri.Irlandezul Marco McCullough (29 de ani) are in palmares 22 de victorii si 4 infrangeri si detinea centura de campion european IBF din luna mai a acestui an.