O sportiva de top si-a anuntat retragerea

Adams, dubla campioana olimpica, in 2012 si 2016, a precizat intr-o scrisoare deschisa ca este mandra de ce a realizat in ring, dar boxul a inceput sa-i afecteze serios sanatatea.''Am fost sfatuita ca orice impact in ochiul meu ar duce cel mai probabil la deteriorarea ireparabila si pierderea permanenta a vederii'', a declarat Adams, care in iulie a castigat titlul mondial WBO vacant la categoria usoara.''Am fost extrem de onorata sa-mi reprezint tara, sa castig doua medalii olimpice de aur si apoi titlul WBO a fost un vis devenit realitate. Dar toate au venit cu un pret pentru corpul meu. Sa-ti atarni manusile in cui este intotdeauna greu, dar nu m-am simtit niciodata mai norocoasa si sunt foarte mandra cat de departe am ajuns'', a adaugat Adams.Adams are in ringul profesionist un palmares de cinci victorii si un egal.