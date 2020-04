Revenire spectaculoasa in lumea boxului

Ziare.

Pugilistul britanic in varsta de 42 de ani il provoaca la lupta pe Joe Calzaghe (48 de ani)."Am spus intodeauna ca voi reveni in ring pentru lupta potrivita. Cu siguranta nu m-as intoarce sa lupt cu un boxer activ, insa as lupta cu cineva precum Joe Calzaghe", a spus Carl Froch, potrivit The Independent "Nu vreau sa fiu lipsit de respect, dar ati vazut in ce stare a ajuns? Ati vazut cat i s-a umflat capul? Eu sunt in forma buna", a adaugat Froch.Carl Froch, detinatorul centurilor WBC, IBF si WBA la categoria supermijlocie la inceputul anilor 2010, a boxat ultima oara in 2014.35 de lupte, 33 de victorii (24 prin KO) si doua infrangeri e recordul lui Carl Froch in boxul profesionist.De partea cealalta, Joe Calzaghe, neinvins in cariera (46 de lupte, 46 de victorii, 32 prin KO), a lupta ultima oara acum 12 ani!I.G.