Saul Alvarez, campion mondial in versiunea WBO, dupa un KO nimicitor in lupta cu Sergey Kovalev (Video)

4 X WORLD CHAMPION 🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/TOOV5nuLDB - Canelo Alvarez (@Canelo) 3 noiembrie 2019

Saul "Canelo" Alvarez este noul campion mondial asadar la semigrea, dupa o lupta dura noaptea trecuta cu rusul Kovalev. Alvarez si-a trecut in palmares o noua centura mondiala, dupa ce a mai detinut titluri la categoriile semimijlocie si mijlocie, in versiunile WBC WBA si IBF.In cariera sa, mexicanul a ajuns la 54 de victorii, o infrangere si 2 remize.Iata mai jos pumnul decisiv care l-a aruncat la podea pe rus in repriza 11:La 29 de ani, Alvarez e de 4 ori campion mondial si a facut o promisiune la finalul galei: "Asta este doar un pas in cariera mea. Va cer sa mai aveti putina rabdare, pentru ca voi scrie istorie. Cheia este rabdarea, am stiut de la inceput ca o sa-l fac KO, dar ca trebuie sa astept momentul. Kovalev este un mare pugilist , cinste lui, dar eu mi-am respectat planul", a spus Alvarez.D.A.