Surpriza imensa in box. Anthony Joshua, facut KO pentru prima data in cariera (Video)

Americanul de origine mexicana Andy Ruiz a produs una dintre cele mai mari surprize din box in ultimii poate 10 ani, invingandu-l prin KO tehnic in repriza a saptea pe britanicul Anthony Joshua.Ruiz l-a deposedat astfel pe Joshua de centurile de campion mondial la categoria grea, versiunile WBA , IBF si WBO.Gala a avut loc sambata seara, la arena Madison Square Garden din New York.Joshua, campion olimpic in 2012, la Londra, a suferit prima sa infrangere din cariera de profesionist, in primul sau meci jucat in SUA. Ruiz l-a trimis la podea pe englez de 4 ori, arbitrul punand capat meciului firesc in repriza a saptea.Ruiz (29 de ani), supranumit "Distrugatorul", are in palmares 33 de victorii si o infrangere.Joshua venea dupa 22 de victorii la rand, 21 inainte de limita.