Tyson Fury devine campion mondial WBC la categoria grea, dupa o victorie la rivalul Deontay Wilder (Video)

Ziare.

com

Fury i-a luat centura grea lui Wilder, categoria WBC , intrand in istorie la 31 de ani, fiind primul campion mondial al "greilor" care detine sau a detinut de-a lungul timpului centurile WBA , WBC, WBO, IBO, IBF, Ring, Lineal.In cariera sa, englezul de 2.06 metri inaltime are un palmares incredibil, cu 30 de victorii inregistrate si o singura remiza. Dupa acest meci cu Deontay, promoterul sau anunta ca isi doreste o lupta cu Anthony Joshua, campionul WBA, WBO si IBF.Partida de fata a fost revansa jocului din 2018, in octombrie, atunci cand arbitrii au vazut doar remiza. Wilder era neinvins si el pana duminica, dar a fost pus la podea rapid, in repriza 3, apoi doua runde mai tarziu, dupa care echipa sa a aruncat prosopul in runda cu numarul sapte, boxerul lor fiind in evidenta dificultate.Fury a avut la final 82 de pumni care si-au atins tinta, fata de doar 34 de lovituri atinse ale lui Wilder, boxer din SUA.Partida a avut loc intr-o gala din Las Vegas, pe celebra MGM Arena, plina pana la refuz, cu 15.816 spectatori in sala.