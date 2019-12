Tyson Fury ia o decizie surprinzatoare

Ziare.

"Eu si Tyson aveam de luat o decizie pentru carierele noastre, iar asta a condus la incetarea relatiei noastre de munca", a precizat Davison intr-un mesaj postat pe Twitter , in care s-a declarat convins ca Fury, cu care va ramane "prieten", il va invinge pe rivalul sau din Statele Unite.Tyson Fury si-a gasit deja un nou antrenor, pregatindu-se in prezent sub comanda lui Javan "Sugar" Hill, nepotul lui Emmanuel Steward, cel care l-a antrenat in trecut pe campionul britanic, in varsta de 31 ani.Fury a postat la randul sau o fotografie pe Instagram, alaturi de Javan Hill si de fostul campion mondial Andy Lee, in care confirma schimbarea echipei cu care se pregateste.Meciul revansa dintre Tyson Fury si Deontay Wilder va avea loc pe 22 februarie, la Las Vegas (Nevada). Prima confruntare dintre cei doi pugilisti, desfasurata pe 1 decembrie 2018 la Los Angeles (California), s-a incheiat la egalitate.