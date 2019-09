Tyson Fury, plin de sange, castiga un meci dificil intr-o lupta disputata in Las Vegas (Video)

Ziare.

com

Fury, 31 de ani, fost campion WBA , WBO si IBF la aceasta categorie, a obtinut decizia in unanimitate (116-112/117-111/118-110), dupa ce si-a demonstrat din nou capacitatea de a intoarce situatia.In cariera sa, el are 29 de victorii, 20 dintre acestea prin KO, un meci fiind incheiat la egalitate. Wallin a suferit sambata prima sa infrangere in 22 de meciuri.Fury spera cu siguranta sa termine mai repede cu acest adversar in principiu abordabil. El asteapta sa lupte din nou cu americanul Deontay Wilder, campion WBC la categoria regina, meciul fiind programat pe 22 februarie 2020. In urma cu zece luni, duelul dintre cei doi s-a incheiat la egalitate.