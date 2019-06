Tyson Fury, victorie prin KO in Las Vegas, in fata unui adversar neinvins pana acum (Video)

Ziare.

com

Britanicul a avut nevoie de doar doua runde pentru a inchide partida cu un KO nimicitor, iar staff-ul neamtului a decis sa arunce prosopul.Pana la meciul cu Tyson Fury din Las Vegas, Tom Schwarz era neinvins in luptele disputate la profesionisti.Fury a facut spectacol si in ring, dar si in afara lui, avand o intrare inedita in ring, intr-un sort cu steagul Statelor Unite si pe melodia lui James Brown, "Living in America".Boxerul roman Cristian Ciocan a luptat in 2015 cu Tyson Fury, pierzand prin abandon in runda a opta, din cauza unei accidentari.Fury are 30 de ani, in timp ce adversarul sau din Germania avea 25. A fost prima partida disputata de Tyson dupa acel controversat meci cu Deontay Wilder, din Los Angeles, in decembrie 2018, care s-a aflat dupa aceea ca a fost special organizat pentru a-i creste cota in Statele Unite.