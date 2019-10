Un boxer a murit dupa ce-a fost facut KO (Video)

Ziare.

Patrick Day a suferit mai multe leziuni cerebrale in timpul luptei cu Charles Conwell, anunta BBC Sport Americanul in varsta de 27 de ani a intrat in coma sambata, la scurt timp dupa lupta, iar doctorii nu i-au dat din start nicio sansa sa-si mai revina.Astfel, familia a decis miercuri sa-l deconecteze de la aparatele care il tineau in viata.Patrick Day a fost trimis la podea de Charles Conwell in rundele 4 si 8, insa a reusit sa continue lupta. In runda a 10-a, insa, a suferit un nou KO, care i-a fost fatal.Pugilistul american a fost scos din ring pe targa si transportat de urgenta la spital. Din pacate, medicii n-au mai putu sa faca nimic pentru el.22 de lupte a avut la profesionisti Patrick Day, dintre care 17 le-a castigat, patru le-a pierdut si una a terminat-o la egalitate.I.G.