Boxer roman intors din Italia: In Romania mi s-a parut ca e panica, acolo a fost totul OK

"Ne-am intors ca sa fim siguri ca nu e nicio problema, ca vom putea continua in tara pregatirea cat se poate de bine. In Italia, nu a fost nicio panica din partea nimanui, a fost totul calm. Mai mult in tara mi s-a parut ca e panica, acolo a fost totul OK. Acolo a fost totul linistit.Am incercat sa venim cat mai repede cu putinta, ca sa nu fie nicio problema. Familiile probabil ca si-au facut probleme, dar noi am incercat sa ii linistim", a spus Jitaru la sosirea in tara.Sportivul este increzator in ceea ce priveste sansele sale de calificare la Jocurile Olimpice de la Tokyo: "Ne dorim sa ne calificam, cu siguranta, pentru asta muncim. Sunt sigur ca totul va fi bine".O delegatie formata din 8 pugilisti a sosit, marti seara, in tara din Italia, unde au participat la un turneu de pregatire alaturi de boxeri din alte 11 tari in vederea turneelor de calificare la Jocurile Olimpice de la Tokyo.Turneul de pregatire, care a avut loc in localitatea Assisi, din Regiunea Umbria, ar fi trebuit sa se desfasoare pana vineri, dar din cauza inmultirii cazurilor de imbolnaviri cu coronavirus, delegatiile au parasit mai repede Italia.