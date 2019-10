Un boxer roman lupta pentru centura IBF

Ziare.

Adversarul sau, irlandezul Marco McCullough (29 de ani), are in palmares 22 de victorii si 4 infrangeri si detine centura de campion european IBF din luna mai a acestui an."Pentru mine acest meci este de totul sau nimic si cu siguranta asta se va intampla. Eu nu am fost niciodata la adversar acasa sa pierd. Eu mereu m-am dus cu inima deschisa, sa castig, nu m-am dus pentru bani, cum fac altii. Vreau sa multumesc managerului ca mi-a pus totul la dispozitie. De la accidentarea mea acum simt ca mi-am revenit in totalitate si chiar sunt pregatit suta la suta pentru meciul asta.L-am urmarit in fiecare zi pe adversar, acum vreau sa ma concentrez pe viteza, au mai ramas vreo trei zile pana la cantar. Deja simt ca mi-am intrat aproape 75% in forma. In spate e foarte multa munca, tehnica si forta, le-am adunat pe toate, am tras la maximum pentru conditia fizica. Cu viteza mea cred ca il pot depasi pe adversar. El e un boxer foarte complex, e foarte inalt, e incomod, arunca croseul de dreapta, da lovituri izolate, dar sper sa-l pot invinge cu armele lui", a declarat Simion, luni, intr-o conferinta de presa.Sportivul roman a trecut de la categoria 57 de kilograme la 59 din cauza faptului ca nu reusea sa se mai refaca complet in urma meciurilor: "Am schimbat categoria pentru ca la noi nu sunt asa dotati medicii sportivi, sau poate ca nu am gasit eu persoana potrivita, si nu ma mai recuperez daca fac categoria 57 de kg. M-am gandit sa fac 59 de kg, ma simt mult mai bine, e mai multa forta. Acum ramane sa dovedesc si la categoria asta ca merg destul de bine".Managerul lui Viorel Simion, Sorin Florea, e convins ca sportivul poate aduce centura europeana la Bucuresti si spune ca anul viitor va lupta pentru titlul mondial."Mergem increzatori la Belfast. Parerea mea este ca acest Marco McCullough, alegandu-l pe Viorel Simion adversar, a avut mult curaj, pentru ca Viorel este un sportiv foarte bine pregatit si in ciuda varstei sale se prezinta ca unul de 27-28 de ani. A muncit enorm, nu i-a lipsit nimic in aceasta pregatire. Speram ca sambata sa revenim acasa cu centura europeana IBF. Ma astept de la Viorel la mult mai mult si cred ca la anul va avea sansa sa se bata pentru o centura mondiala", a declarat Florea.Directorul King Promotion, cu care Simion se afla sub contract, Bogdan Musat, a declarat ca Viorel Simion este pregatit sa castige centura de campion european, chiar daca va boxa in tara adversarului sau."Pentru noi e un lucru foarte important sa-i mentinem pe baietii nostri in prim-planul boxului profesionist. Avem sansa sa ii avem pe Viorel Simion, Bogdan Dinu, Juratoni si pe Buciuc, care boxeaza foarte mult in afara, fiindca la noi e complicat sa organizezi o gala. Sustinerea sponsorilor este destul de redusa. Viorel va avea un meci greu prin prisma faptului ca va boxa la campionul european acasa. Insa, dupa cum s-a pregatit, sansele sa-l invinga sunt foarte mari. Suntem convinsi ca va face un meci mare acolo", a spus Musat.Antrenorul lui Viorel Simion, Nicolae Straton, se bazeaza pe experienta sportivului sau in varsta de 37 deani: "E un meci dificil cu irlandezul, dar Viorel s-a pregatit foarte bine. Ne bazam pe experienta si viteza lui, care isi va spune cuvantul in acest meci".Viorel Simion, in varsta de 37 de ani, este fost campion european la juniori si in cariera sa de boxer amator a obtinut si medalia de bronz la Campionatele Mondiale de seniori, din 2005. Simion a trecut la profesionism in 2006, unde are in palmares 22 de victorii si 3 infrangeri.