Un campion al Romaniei a fost arestat in Belgia: A fost prins cand fura cupru

Autoritatile belgiene nu au dorit sa faca public numele acestuia, conform RTL.be Conform presei din Belgia, cei trei romani au fost prinsi la furat pe 8 august, in localitatea Willebroek.Cei trei romani au fost prinsi dupa ce au furat din gara o mare cantitate de cupru.Initial, ei au spus ca au venit cu cuprul din Romania, pentru ca apoi sa recunoasca faptul ca l-au furat.Campionul la box, al carui nume nu e cunoscut, a spus ca nu stia ce planuiesc prietenii sai. El vrea sa fie eliberat cat mai curand pentru a se intoarce in Romania."Clientul meu este un mare campion al Romaniei si in octombrie trebuie sa se intoarca la antrenamente. El a stat in masina. Singura lui vina este ca a inchiriat masina si a avut incredere in prietenii sai", a spus avocatul sportivului.Un tribunal din Mechelen a hotarat insa sa ii condamne in aceasta saptamana pe cei trei. Sportivul a primit un an de inchisoare cu suspendare, la fel ca si unul dintre prietenii sai. In schimb, cel de-al treilea roman implicat, care avea antecedente penale, a primit condamnare cu inchisoare.Cei trei sunt inca in arest pana cand se va judeca si recursul procuraturii.C.S.