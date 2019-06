Un cunoscut boxer mexican este in coma dupa un KO napraznic (Video)

Ziare.

Felipe "Gallito" Orocuta este cel care a luptat de doua ori cu titlul mondial la profesionisti pe masa, insa acum se afla intr-o lupta nedorita, lupta cu moartea, fiind in coma profunda la spital, dupa ce a primit un KO necrutator de la adversarul sau.Mexicanul a fost resuscitat chiar in ringul de box si apoi dus de urgenta la spital cu o ambulanta.Orocuta, la capatul acestei lovituri extrem de puternice, a fost operat de urgenta, dupa aparitia unui cheag de sange pe creier.Din ce in ce mai multi boxeri in ultimii ani au suferit leziuni pe creier dupa lovituri napraznice primite in ring, multi dintre ei intrand in coma, unii dintre ei incetand din pacate din viata.