Un nou eveniment important a fost suspendat din cauza coronavirusului

Compania Golden Boy Promotions, detinuta de fostul boxer Oscar de la Hoya, a decis anularea galei din cauza virusului Covid-19, care a inregistrat pana miercuri 9.464 cazuri pozitive si 155 decese in SUA: "Trebuie sa luam toate precautiile pentru a evita raspandirea virusului Covid-19. Este marea noastra responsabilitate fata de societate si comunitate. Regretam dificultatile cauzate pugilistilor nostri, angajatilor, functionarilor statali, dar speram sa venim cu stiri mai bune si mai pozitive in urmatoarele saptamani".In aceasta gala, Kovalev, 36 ani, urma sa lupte pentru prima oara de la infrangerea suferita in fata lui Saul Canelo Alvarez, care l-a deposedat de titlul mondial WBO la semigrea, in lupta din 2 noiembrie de la Las Vegas.Pentru Kovalev si Barrera, 38 ani, acest meci este o mare sansa de a-i propulsa ca challengeri la un titlu mondial.Gala cuprindea alte trei meciuri pentru titlul mondial. La versiunea WBO, categoria superwelter, campionul brazilian Patrick Teixeira urma sa-l infrunte pe argentinianul Brian Castano. La categoria superpana, versiunea WBA, nicaraguanul Rene Alvarado isi apara titlul contra venezueleanului Roger Gutierrez, iar la categoria musca, versiunea IBF, campionul nicaraguan Felix Alvarado, fratele lui Rene, trebuia sa se infrunte cu sud-africanul DeeJay Kriel.