Un sportiv de top si-a anuntat retragerea definitiva

Mayweather, 42 ani, neinvins in 50 de meciuri, s-a retras de mai multe ori, dar a revenit pentru cateva meciuri care i-au umplut conturile, precum cele cu Victor Ortiz, Miguel Cotto, Saul Alvarez sau Manny Pacquiao.''Am primit oferte sa revin in ring, dar sanatatea mea e mai presus. Boxul este un sport foarte, foarte brutal. In ultimii ani, multi boxeri au murit in ring. Trebuie sa stii cand sa te retragi. Am avut o cariera grozava'', a declarat Mayweather, care a pus capat speculatiilor unui nou supermeci cu Manny Pacquiao sau Canelo Alvarez in 2020.Floyd a castigat primul din cele 12 titluri mondiale in 1998, iar in 2007 si-a anuntat prima retragere, dar a revenit rapid in ring. S-a retras din nou in 2015, pentru a reveni contra luptatorului de arte martiale Conor McGregor in 2017. Dupa acea lupta, americanul a declarat ca a pus capat definitiv carierei de pugilist profesionist.Mayweather este inca deschis unor meciuri demonstrative, asa cum a facut-o in ianuarie, cand l-a demolat pe japonezul Tenshin Nasukawa, luptator de kickbox, in mai putin de trei minute.