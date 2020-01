Elisabeta Lipa, in stare de soc dupa anuntul facut luni de ministrul Tineretului si Sportului

Ziare.

Federatia Romana de Canotaj primeste din partea MTS, pentru anul 2020, an olimpic, 10.000.000 de lei, cu 300.000 mai putin fata de anul trecut."Sunt in stare de soc dupa anuntarea bugetelor federatiilor. Bugetul pe 2020, in anul olimpic, este mai mic decat bugetul pe 2019, normal ca sunt dezamagita de acest buget. Raportat la cum se obtine o medalie olimpica, cei care se ocupa de aceste bugete probabil ca nu stiu, nu au trait alaturi de un sportiv patru ani sa vada cam ce nevoi are sa poata pune mana pe o medalie olimpica si au considerat ca atat ne trebuie. Mie mi-a luat o mare povara de pe umeri si anume asumarea de medalii. Atunci o sa ne regandim strategia, nimeni nu o sa ma mai intrebe 'Doamna Lipa cate medalii aduceti de la Jocurile Olimpice?' pentru ca eu o sa spun 'Cate o sa vrea Domnul'.Am ajuns la mana Domnului. Deci nu o sa-mi mai scoata nimeni ochii si nu o sa-mi mai moara neuronii cu intrebarea asta. Este foarte bine sa nu ai presiunea asta pe umeri. E strigator la cer, au considerat ca atat imi trebuie. E greu, performanta, in afara faptului ca cere sacrificii, cere si foarte multi bani, ca sa poti sa te lupti de la egal la egal cu cei care vor medalii olimpice. Si cand altii investesc milioane, e clar ca nu sta o federatie de canotaj in doua milioane buget. Eu mi-am dat seama ca e ceva in neregula dupa toata secretomania asta, a fost totul pe tacute. Sunt profund dezamagita. Nici macar nu m-a chemat sa-mi spuna, eu atat pot sa-ti dau. Ca tot ne-a chemat la discutii. Asta a fost prima comunicare. Nu avem bani, mi sa parea mult mai corect sa ne spuna asta", a afirmat Lipa.O explicatie a sumei mici pe care a primit-o comparativ cu cea solicitata ar putea fi bugetul mai mic al MTS, a completat Elisabeta Lipa: "Noi am cerut 17 milioane. Probabil bugetul MTS-ului e mult mai mic. Nu stiu. Daca e acelasi, intrebati-i pe ei. Eu am spus-o, nu inteleg ce se doreste de la sportul romanesc. Ne dorim medalii si sa facem Romania cunoscuta in lume la Jocurile Olimpice, campionate mondiale si europene, daca nu, sa iasa cineva si sa ne spuna 'domnule pe noi nu ne intereseaza nici medaliile voastre olimpice, nici mondiale', si atunci mergem cu toata lumea. Eu inteleg foarte bine, ai 70 de federatii pe care trebuie sa le multumesti. Faptul ca federatia de canotaj este pe primul loc se datoreaza faptului ca stam 11 luni pe an in cantonament. Asta e sportul, nu-i tin eu, asta e sportul, altfel nu pot sa fac nicio performanta. Daca este prea costisitor sa iasa si sa spuna".Elisabeta Lipa spune ca trebuie sa regandeasca si strategia in ceea ce priveste loturile de tineret si de juniori."O sa regandesc strategia, pentru ca eu nu vorbesc doar despre sustinerea sportivilor la Jocurile Olimpice. Noi trebuie sa investim si in baza. La ora actuala am juniorii in pregatire si nu stiu, sa vad, cam cum a considerat comisia asta, in frunte cu onor domnul ministru, cam cati bani imi trebuie sa investesc in acesti copii. Pentru ca avem nevoie de sportivi calificati si in 2024, si daca nu ii pot sustine e clar ca nu pot sa ma gandesc atat de departe. Sustinerea pe care o acordam loturilor de juniori si de tineret trebuie sa o regandesc. Sa nu ne miram ca nu am semanat nimic si nu avem de unde culege. Pentru ca eu incerc de cativa ani sa tot seman si vine unul-altul si nu ma lasa, pentru ca nu am insamantat bine", a mai spus ea.Federatiile de canotaj, handbal si atletism primesc cele mai mari finantari in anul olimpic 2020 de la Ministerul Tineretului si Sportului dintre cele 63 de structuri sportive eligibile, conform repartizarii anuntate, luni, de ministrul Ionut Stroe intr-o conferinta de presa.Ca urmare a numarului mare de sportivi calificati la Jocurile Olimpice de la Tokyo, dar si a rezultatelor inregistrate in 2019, Federatia Romana de Canotaj primeste cea mai mare suma, mai exact 10.000.000 de lei, cu 300.000 mai putin fata de anul trecut. Urmatoarea in clasamentul finantarilor de la bugetul de stat este Federatia Romana de Handbal, cu 7.850.000 de lei, fata de 10.000.000 lei in 2019, iar pe pozitia a treia se afla Federatia Romana de Atletism - 7.000.000 de lei, in scadere fata de 8.500.000 de lei in 2019.In total, suma cu care Ministerul Tineretului si Sportului finanteaza federatiile sportive in 2020 este de 132.200.000 de lei, in conditiile in care asociatiile nationale au primit in anul precedent 132.267.000 de lei. Bugetul total al MTS pentru anul 2020 este de 570.507.000 lei.Separat, Comitetul Olimpic si Sportiv Roman (COSR) va fi finantat de la bugetul de stat in anul olimpic 2020 cu suma de 69.600.000 de lei, fata de 69.025.000 in anul 2019.Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, a declarat, luni, ca bugetul impartit federatiilor va fi completat in luna septembrie cu banii din taxele pe alcool si tutun.