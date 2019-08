Medalie pentru Romania la Campionatele Mondiale de canotaj

Ziare.

Victoria a revenit Poloniei, in 06 min 09 sec 860/1000, urmata de Romania, 06 min 11 sec 410/1000, iar pe locul al treilea s-a clasat Marea Britanie, cronometrata in 06 min 11 sec 710/1000.Doar 35 de sutimi le-au despartit pe fetele din echipajul feminin de dublu vasle categorie usoara, Ionela Livia Cozmiuc si Gianina Elena Beleaga, campioanele mondiale en titre, de medalia de bronz. Aurul a revenit Noii Zeelande (07:15.320), argintul a fost castigat de Olanda (07:19.510), iar bronzul de Marea Britanie (07:21.380), dar, totusi, Romania (07:21.730) a reusit calificarea la JO 2020.Componentele echipajului feminin de patru vasle, Tabita Maftei, Larisa Elena Rosu, Elena Logofatu si Nicoleta Pascanu, s-au clasat pe locul cinci in Finala B (06:51.420), ratand calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Ele mai au o sansa la regata de calificare din 2020, de la Lucerna.In proba de dublu rame fara carmaci feminin, Cristina-Georgiana Popescu si Amalia Beres au castigat Finala B (07:18.880) si s-au calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo.S-au calificat la Jocurile Olimpice si baietii de la dublu rame fara carmaci, Marius-Vasile Cozmiuc si Ciprian Tudosa, dupa ce au obtinut locul 4 in Finala B (07:18.880).In total, Romania a calificat sapte echipaje la JO 2020: dublu vasle feminin, categorie usoara, patru rame feminin si patru rame masculin, dublu vasle masculin, dublu vasle feminin, dublu rame feminin si dublu rame masculin.Duminica, Romania va evolua in alte trei finale la Mondiale, dublu vasle feminin, dublu vasle masculin si opt plus carmaci feminin, aceasta ultima ambarcatiune avand sase de calificare la JO 2020.