O medalie de aur si una de bronz pentru Romania, la Cupa Mondiala de canotaj. Dezamagire in finala de 8 plus 1 feminin

Aurul a fost cucerit de Nicoleta Ancuta Bodnar si Simona Geanina Radis la dublu vasle, cu timpul de 07 min 58 sec 390/1000, urmate de Australia (07:59.110) si Canada (08:03.770).Medalia de bronz a fost adjudecata de echipajul feminin de patru rame, compus din Ioana Vranceanu, Viviana Iuliana Bejinariu, Madalina Beres, Denisa Tilvescu, medaliate cu argint de la Europene. Romancele au fost cronometrate cu timpul de 06 min 52 sec 220/1000, fiind devansate de Australia (06:48.220) si Danemarca (06:50.530).Pe locul patru s-a clasat echipajul feminin de dublu rame, Cristina Georgiana Popescu si Amalia Beres, iar pe cinci au incheiat echipajele masculine de dublu rame (Ciprian Tudosa, Marius Cozmiuc), patru rame (Mihai Vasile Tiganescu, Mugurel Vasile Semciuc, Stefan Constantin Berariu, Cosmin Pascari), opt plus unu (Alexandru-Cosmin Macovei, Constantin Adam, Adrian Damii, Sergiu-Vasile Bejan, Vlad-Dragos Aicoboae, Constantin Radu, Alexandru Matinca, Cristi-Ilie Pirghie, Adrian Munteanu) si feminin de dublu vasle categorie usoara (Ionela Livia Cozmiuc, Gianina Beleaga).Barca feminina de opt plus unu (Georgiana Vasile, Adriana Ailincai, Maria Tivodariu, Roxana Parascanu, Beatrice-Madalina Parfenie, Iuliana Popa, Maria-Magdalena Rusu, Roxana-Iuliana Anghel, Daniela Druncea) s-a clasat pe locul 6.Madalina Casu si Iuliana Buhus au terminat pe 6 in Finala B la dublu rame, ocupand pozitia a 12-a la Cupa Mondiala, Ionut Prundeanu si Marian Enache s-au clasat pe locul 4 in Finala B la dublu vasle, ocupand pozitia a 10-a la Cupa Mondiala, iar echipajul masculin de patru rame (Alexandru Chioseaua, Ciprian Huc, Alexandru Danciu si Bogdan Baitoc) s-a clasat pe locul 6 in Finala B, ocupand pozitia a 12-a la Cupa Mondiala.Responsabilii tehnici ai delegatiei Romaniei au fost Dorin Alupei (antrenor federal) si Antonio Colamonici (antrenor coordonator loturi masculin si feminin).Australia a fost prima in clasamentul pe medalii, cu 5 de aur, 3 de argint si 1 de bronz, urmata de Olanda, 4-1-4, Germania, 3-3-3, etc. Romania a fost a 13-a, cu 1-0-1.Obiectivul era castigarea a doua medalii si doua clasari pe locurile 4-6. Concursul a fost ultimul eveniment inaintea Campionatelor Mondiale de canotaj de la Linz-Ottensheim (Austria), de la sfarsitul lunii august, decisive in calificarile pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020.