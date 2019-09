A inceput Turul Romaniei la ciclism: Iata prin ce orase va avea loc competitia

Ziare.

com

Turul Romaniei este una dintre cele mai vechi si mai prestigioase competitii nationale, prima editie avand loc in 1934, cand Romania devenea a sasea tara care organiza un tur national la ciclism Anul acesta Turul Romaniei a promovat la calificativul 2.1 al UCI si va reuni la start 7 echipe nationale si 12 continentale.Costul total al organizarii Turului Romaniei este de circa 450.000-500.000 de euro, iar premiile vor atinge suma de 30.000 de euro.Turul Romaniei 2019 isi doreste sa promoveze nu numai ciclismul, ci si turismul din tara noastra, astfel ca penultima etapa va duce plutonul in Muntii Bucegi, la Piatra Arsa.Editia de anul trecut a fost castigata de romanul Serghei Tvetcov.Programul cursei din acest an cinci etape: etapa 1 (11 septembrie) Cluj-Napoca - Sighisoara (168 kilometri); etapa 2 (12 septembrie) Brasov - Focsani (176,3 kilometri); etapa 3 (13 septembrie) Buzau - Targoviste (121,6 kilometri), etapa 4 (14 septembrie) Ploiesti - Piatra Arsa (126 kilometri); etapa 5 (15 septembrie) Bucuresti (100,3 kilometri, circuit urban) .