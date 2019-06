Chris Froome este intr-o stare "foarte grava", dupa o accidentare suferita miercuri

Ziare.

El a mentionat ca britanicul s-a izbit de un zid si ca i-a fost foarte greu sa vorbeasca cateva minute dupa ce a cazut.Chris Froome, cvadruplu castigator in Turul Frantei, a fost transportat la spital dupa ce a suferit o cazatura, miercuri, la un antrenament dinaintea etapei a 4-a din Criterium du Dauphine.Froome, 34 ani, a cazut in timpul unei recunoasteri a parcursului etapei a 4-a, un contratimp individual de 26,1 km, fiind suspect de o fractura la sold. Britanicul, care a fost nevoit sa abandoneze, spera ca aceasta cursa pe etape din Franta sa-i serveasca pentru intrarea in forma inainte de startul Marii Bucle, programat pe 6 iulie la Bruxelles.Dupa un inceput de an discret, Froome a aratat o revenire de forma la Criterium du Dauphine, unde ocupa locul 8 in clasament, la 24 de secunde de liderul Dylan Teuns (Belgia).Ciclistul britanic a castigat Turul Frantei in 2013, 2015, 2016 si 2017, iar in Criterium du Dauphine s-a impus de trei ori (2013, 2015, 2016) .