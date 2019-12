Doi sportivi au fost loviti de masina in Spania

Ziare.

Ghidih a scapat doar cu vanatai la o mana, in timp ce Pronski, care-si incepe cariera de profesionist, are "o rana serioasa la un genunchi" si a avut nevoie de copci in zona barbiei, a indicat echipa sa.In august, italianul Domenico Pozzovivo (Bahrein-Merida) a fost si el lovit de o masina, alegandu-se cu mai multe fracturi si suferind cinci operatii. In noiembrie, compatriotul sau Alessandro de Marchi (CCC) s-a infuriat fiindca este nevoit "sa-si riste viata" de fiecare data cand pleaca de la antrenament, dupa ce a fost atins de un vehicul.Mai recent, francezului Elie Gesbert (Arkea-Samsic) a fost lovit de un automobil care nu i-a acordat prioritate, incidentul din fericire nefiind unul grav.Danezul Mathias Norsgaard (Movistar), proaspat profesionist, a fost mai putin norocos, suferind o dubla fractura de tibie dupa ce o masina i-a taiat calea la inceputul lui decembrie.