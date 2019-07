Egan Bernal, la doar 22 de ani, devine primul columbian din istorie castigator in Turul Frantei. Prima lui victorie a fost in Romania, la Sibiu

Ziare.

Ultima etapa are loc duminica, de 128 de kilometri, intre Rambouillet si Paris, iar cel mai probabil Bernal si colegii sai vor sarbatori marea victorie la sosirea pe Champs-Elysees.Interesant despre Bernal este faptul ca prima cursa mare facuta de el a fost victoria in Romania la Turul Sibiului din 2017, cand putini vedeau in sud-american marea vedeta care este el acum, de la echipa Ineos.Inainte de ultima etapa, el are un avans de 1 minut si 11 secunde in fata colegului sau Geraint Thomas, locul 3 fiind ocupat de Steven Kruijswijk de la Jumbo-Visma, aflat la 1.31 secunde in spate.Bernal devine primul columbian din istorie castigator in Le Tour si cel mai tanar castigator al competitiei din ultimii 110 ani. In plus, daca diferentele de mai sus raman exact asa si dupa terminarea ultimei etape, diferenta dintre locul 1 si locul 3, intre Bernal si olandezul Kruijswijk, 1.31, va fi cea mai mica din istoria Turului.In ce priveste celelalte tricouri distinctive, Peter Sagan va castiga tricoul verde, pe puncte, al sprinterilor, pentru a sasea oara in cariera, tricoul cu buline, pentru cel mai bun catarator, ii apartine lui Romain Bardet, Bernal castiga si tricoul alb pentru cel mai bun tanar, iar pe echipa clasamentul va fi castigat de Movistar.Ultima etapa, cu sosirea la Paris, va fi televizata pe EuroSport si va incepe de la ora 19.