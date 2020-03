Inca un sportiv cunoscut are coronavirus

Ziare.

''Stiu ca au fost multe zvonuri despre starea mea de sanatate, dar sunt bine. Am fost supus la examene constante care au dat un rezultat pozitiv la coronavirus. Multumesc echipei, personalului de la spital care m-au inteles la perfectie si stau aici pentru a evita sa infectez mai multe persoane, pentru a evita raspandirea virusului. Totul merge bine si speram ca totul se va rezolva curand'', a declarat Gaviria intr-un mesaj video postat pe Instagram.Gaviria, 25 ani, castigator a doua etape in Turul Frantei 2018 si a patru etape in Turul Italiei 2017, se numara printre cei sase rutieri depistati pozitiv la coronavirus la Turul Emiratelor Arabe Unite.Alt ciclist, component al echipei Gazprom , rusul Igor Boev, a fost confirmat pe 11 martie cu coronavirus, fiind spitalizat in Emiratele Arabe Unite, dupa suspendarea Turului UAE pe 27 februarie.