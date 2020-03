O sportiva a devenit medic rezident: Sa stau degeaba nu e felul meu de a fi

Ziare.

Rutiera de 26 de ani de la echipa Bigla-Katiusa, care recent a devenit medic, s-ar fi pregatit in mod normal pentru cursele clasice de primavara, dar acum lucreaza ca medic rezident la Spitalul Universitar din Geneva.''Sa stau degeaba nu e in felul meu de a fi. Ce se intampla este fara precedent, avand in vedere gravitatea situatiei, am simtit ca trebuie sa fac ceva'', a declarat Chabbey pe site-ul echipei sale.Cu numarul de infectii cu Covid-19 crescand zilnic in Elvetia, una dintre cele mai afectate tari europene, Chabbey a declarat ca se afla in prima linie a luptei cu virusul.''Saptamana aceasta am avut noua pacienti si anticipam tot mai multi in zilele viitoare'', a afirmat ciclista.Chabbey, care nu are nicio idee cand se va incheia criza si cand va pedala din nou, spera sa participe la Mondialele de sosea din Elvetia, programate in septembrie.''Cand criza va lua sfarsit vreau sa stiu ca am incercat sa-mi fac treaba mea si sper sa fiu mandra de asta. Cred ca ce fac acum ma va ajuta mental. Cand vor concura din nou voi fi mai multe decat pregatita si motivata sa ma alatur colegelor mele pe sosea'', a conchis Chabbey.Circa 4.000 de persoane sunt infectate in Elvetia cu noul coronavirus, iar 36 si-au pierdut viata.