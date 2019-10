Prima cursa de cyclocross din Romania aflata in circuitul mondial va lua startul pe 3 noiembrie langa Sibiu

Cyclocross Nation School, un eveniment Kid Friendly

Evenimentul este organizat de Asociatia Cyclocross Nation , impreuna cu Asociatia Micasasa Connect Se vor reuni la start sportivi de top din Belgia, Olanda, Ungaria, Ucraina, Cehia si Moldova, care vor fi pentru prima data in Romania la o competitie de cyclocross, arata organizatorii intr-un comunicat de presa Prima editie, din 2018, a November Cross a adus o premiera in Romania,. Anul trecut cursa a numarat la start 100 sportivi profesionisti si amatori, iar evenimentul s-a bucurat de succes si in randul publicului, in ziua competitiei fiind prezenti un numar de 150 spectatori.Editia de anul acesta va avea un impact mult mai mare, atat in randul sportivilor cat si in randul publicului, pentru ca a 2-a editie November Cross, va fisi printre primele din estul EuropeiCursa atrage in acest fel prezenta sportivilor din toata Europa la linia de start. Vor lua startul sportivi din Belgia, Olanda, Ungaria, Ucraina, Cehia si Moldova, care se vor afla pentru prima data in Romania la o competitie de cyclocross.Mai multe detalii gasiti pe site-ul Cyclocross Nation si pe pagina de Facebook a evenimentului Cu o zi inainte de November Cross UCI C2, pe 2 noiembrie, sportivii de toate varstele sunt invitati sa descopere misterele cyclocrossului, la Cyclocross Nation School Organizatorii cursei ii vor ajuta sa-si perfectioneze tehnica pe bicicleta. Vor fi abordate obstacolele intalnite pe traseu si vor fi prezentate tehnici de a trece peste ele cat mai rapid. Asociatia Micasasa Connect este o organizatie non-guvernamentala, fondata in ianuarie 2019, ce are ca scop imbunatatirea calitatii vietii pentru locuitorii din Comuna Micasasa si reactivarea comunei din punct de vedere social prin crearea unei relatii bazate pe transparenta si incredere cu comunitatea locala.