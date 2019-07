Romania are in premiera un campion european la ciclism

Ziare.

com

Vlad Dascalu a devenit duminica campionul european, cucerind aurul la Campionatul European de mountain bike sub 23 ani de la Brno, din Cehia.Cu trofee la competitiile majore se poate lauda si Eduard Carol Novak, dar el a luat cinci titluri mondiale si unul olimpic la paracycling.Dascalu e lider in Cupa Mondiala la tineret cu trei succese in acest sezon, el dominand cursa si la acest European din Cehia. Dascalu a debutat in Cupa Mondiala in 2017 pentru formatia romaneasca Dinamo BikeXpert.El s-a transferat apoi in Spania si este cotat acum drept cel mai promitator tanar ciclist din Europa la montainbike.In luna august, in Canada, Vlad va incerca sa aduca si prima medalie pentru Romania si la un Campionat Mondial. El ar putea reprezenta Romania si la JO 2020 de la Tokyo.Singura participare a unui ciclist roman la mountainbike pana acum la o Olimpiada a fost in 2004, cand Ovidiu Tudor Oprea obtinea locul 37 la Atena.