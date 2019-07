Turul Frantei 2019 incepe cu o mare surpriza

Ziare.

A fost o prima etapa exploziva, cu Greg Van Avermaet reusind sa castige singura catarare de pe traseu si sa imbrace tricoul alb cu buline, dar si cu o serie de incidente serioase.Peter Sagan s-a impus la sprintul intermediar, insa in final a sosit abia al doilea, iar Elia Viviani n-a mai reusit sa se implice serios in sprintul final dupa un incident tehnic.In fine, cu mai putin de 2 kilometri inainte de final am avut o cazatura in fruntea plutonului, astfel ca doar un grup de 30 de rutieri a ramas sa isi dispute victoria.Marele favorit, Sagan, a aratat bine si parea ca se va impune, numai ca de nicaieri parca a aparut Teunnisen, care l-a invins la foto-finish.Astfel, in etapa a doua rutierul celor de la Jumbo-Visma va imbraca tricoul galben.M.D.