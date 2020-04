Turul Frantei din 2020, o alta competitie sportiva majora in pericol sa fie anulata

Ziare.

''Acum mi se pare foarte dificil, pentru ca aceasta epidemie ar trebui sa dispara din toata lumea pentru a se disputa Marea Bucla. Nimeni nu isi imagina ca va fi ceva asa de serios si va afecta intreaga lume. Si acum trebuie sa te pregatesti pentru alte crize similare'', a declarat Hinault, 65 ani.Hinault, campion al Turului Frantei in 1978, 1979, 1981, 1982 si 1985, face parte din clubul select al cvintuplilor invingatori, alaturi de belgianul Eddy Merckx si spaniolul Miguel Indurain.Campionul francez impartaseste parerea organizatorilor ca Turul Frantei 2020 nu se poate disputa fara prezenta spectatorilor: ''Daca va avea loc Turul Frantei, lumea va voi sa-l vada si isi vor spune: daca ciclistii pot sa mearga si noi putem. Nu are niciun sens sa continuam daca nu avem audienta''.Dar, in aceste momente dificile, Hinault reaminteste ca prioritatea tuturor este lupta contra virusului Covid-19: ''Viata este mai importanta decat o cursa ciclista. Trebuie sa ne gandim la oameni. Fortele de ordine sunt mobilizate pentru a impiedica lumea sa circule si nu vad cum ar putea s-o faca in timpul Turului. Unii compara situatia actuala cu cea de dupa razboi, dar nu cred asa ceva. Atunci veneau doar ciclistii din Europa, acum vin din toata lumea. Dar este adevarat ca suntem intr-un razboi. Un razboi contra virusului''.O masura in privinta Turului Frantei trebuie luata pana la jumatatea lunii mai, pentru ca rutierii sa aiba suficient timp sa se antreneze si sa participe la vreo cursa, a adaugat fostul ciclist.Daca Turul Frantei se va disputa conform planificarii initiale, intre 27 iunie si 19 iulie, Hinault apreciaza ca ''va fi un semnal de mare speranta pentru lume. Daca Turul va avea o sansa, inseamna ca boala a disparut. Va fi o veste mare. Va starni mult entuziasm intre ciclisti si asta va da un mai mare interes cursei''.