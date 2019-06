Un ciclist de top a ajuns la terapie intensiva dupa un accident grav

Ziare.

Chris Froome se afla pe bicicleta pe traseul probei de contratimp din Criteriul Dauphine in momentul in care a cazut.Potrivit jurnalistilor britanici , el a luat mainile de pe ghidon pentru a-si sufla nasul in timp ce rula cu peste 60 de kilometri pe ora si s-a lovit de un zid.Froome s-a ales cu o fractura de femur, o fractura a cotului si mai multe coaste rupte.A fost transportat de urgenta la spital, fiind plasat in sectia de Terapie Intensiva pentru stabilizare.In urma acestui accident, Froome, cvadruplu castigator al Turului Frantei, nu va putea lua startul la editia din 2019 a celei mai cunoscute curse cicliste din lume.M.D.