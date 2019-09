Un olandez a castigat Turul ciclist al Romaniei

Ziare.

Molenaar a fost urmat in clasamentul final de rusul Savva Novikov (Lokosphinx) si de cehul Karel Hnik (Elkov Author), in timp ce pe locul al patrulea s-a clasat romanul Serghei Tvetcov, campionul de anul trecut, la o secunda de podium.Premierea celor mai buni trei rutieri ai cursei a fost efectuata de presedintele Federatiei Romane de Ciclism, Eduard Novak, medaliat cu bronz saptamana aceasta la Mondialele de paraciclism de la Emmen (Olanda).Etapa a cincea, ultima, desfasurata in Bucuresti, 18 tururi de circuit pe traseul Piata Victoriei - Soseaua Kiseleff - Piata Arcul de Triumf - Bulevardul Regele Mihai I - Piata Presei Libere, pe 100,3 km, a fost castigata de polonezul Stanislaw Aniolkowski (CCC Development Team).In clasamentul final al sprinterilor s-a impus estonianul Karl Patrick Lauk, Molenaar a obtinut, pe langa tricoul galben de lider al clasamentului general, si tricoul alb, de lider la categoria Under-23, in timp ce Tvetcov au luat si el doua tricouri, verde, de lider al cataratorilor, si albastru, de cel mai bun roman din clasamentul general. Tricoul gri, pentru cea mai buna echipa, a revenit rusilor de la Lokosphinx.