Sapte sportivi rusi, suspendati pentru dopaj

Ramasa fara bronzul olimpic obtinut la Beijing 2008 dupa ce a fost depistata pozitiv in 2016, Nadejda Evstiuhina, 31 de ani, este de trei ori campioana mondiala (2011, 2013, 2014) si de doua ori campioana europeana (2011, 2013) la categoria 75 kg.In afara de medalia de bronz de la Beijing, lui Dmitri Lapikov i-au fost retrase medalia de argint de la Mondialele din 2009 si titlul european din 2011.Printre ceilalti sportivi implicati sunt Adam Maligov, 26 de ani, campion european la 94 kg in 2017, si Cinghiz Moguskov, 32 de ani, vicecampion european la categoria 105 kg in 2015.Dublii medaliati cu argint la Europene Maksim Seiko, 31 de ani (-105 kg, in 2012 si 2013) si Iulia Konovalova, 29 de ani (+75 kg, in 2012 si 2014), si Magomed Abuev, 26 de ani, completeaza lista.Bazate pe "investigatiile efectuate de profesorul McLaren si de departamentul informatii si anchete al Agentiei Mondiale Antidopaj (AMA) in legatura cu programul de dopaj in Rusia", aceste suspendari se adauga celor dictate marti impotriva altor cinci halterofili rusi, printre care Ruslan Albegov, 31 de ani, medaliat cu bronz la Londra la categoria + 105 kg si dublu campion mondial in 2013 si 2014.