Acuzatii grave la adresa lui Marius Urzica

"El ar trebui sa se abtina, pentru ca nu se afla intr-o calitate in care poate sa-si dea cu parerea daca eu ar trebui sa fiu demis sau nu. Mai intai sa vada care au fost cauzele rezultatelor de anul trecut (n.r. - de la Campionatele Mondiale de la Stuttgart), adica multe probleme de sanatate, si care sunt problemele reale ale gimnasticii masculine romanesti. Iar apoi poate sa spuna el ce vrea.Eu nu am facut niciodata selectia pe relatii si prietenii. Ba din contra, cand s-a descentralizat lotul, doi sportivi de la Dinamo, club unde eu sunt angajat, au fost scosi si ei din lot. Adica eu mi-as taia craca singur de sub picioare. Dar nu, eu sunt realist si obiectiv. In ideea asta am zis sa ramana cei care sunt competitivi si care pot sa reprezinte pe viitor gimnastica romaneasca", a spus Urzica.Acesta a explicat ca Adelin Kotrong nu face parte din lotul national pentru ca nu corespunde din punct de vedere al pregatirii."In primul rand nimic nu-l impiedica sa faca gimnastica in continuare. El a fost exclus din lotul national pentru ca nu a mai corespuns conform pregatirii. De asta el nu s-a aflat nici in lotul pentru Campionatele Europene si nici in cel pentru Campionatele Mondiale. Echipa s-a facut in urma unor discutii, chiar daca eu sunt antrenor coordonator. Deci au fost discutii cu intreg staff-ul tehnic si s-a luat decizia cea mai buna pentru a forma o echipa care sa fie competitiva la aceste concursuri.Nimeni niciodata nu va dori raul gimnasticii masculine romanesti. El ma pune intr-o situatie si spune ca eu nu l-am dus la concursuri... dar el este cel care nu a corespuns din punct de vedere al pregatirii si de aceea a fost lasat acasa. In urma acelor rezultate de la Mondiale a fost descentralizat lotul. La acel moment, in urma unor discutii la nivelul staff-ului, dar si al federatiei, deci nu a fost doar decizia mea, s-a hotarat ca el este unul dintre sportivii care nu pot ajuta echipa in acest moment. Dar aceasta decizie nu ii limiteaza lui dreptul de a face gimnastica in continuare. Adelin Kotrong nu trebuie sa fie neaparat in lotul national ca sa faca performanta. Sa confirme, asa cum spune el, ca are valoare si nimeni nu il va inlatura de la lotul national. Mi se pare josnic cum a procedat, sa faca aceste declaratii si sa posteze acele lucruri pe site-urile de socializare. Mai ales ca nimic din ceea ce spune nu este adevarat", a precizat antrenorul."In momentul de fata exista un lot national format din 5 sportivi, unii dintre ei se antreneaza la Bucuresti, unii la Bistrita si unul la Resita. Dar nimeni nu-l opreste pe Kotrong sa faca performanta si sa dovedeasca tuturor ca are valoare. Ar fi trebui sa fiu nebun sa fac asa ceva, pentru ca nu am luat singur decizii si nici nu am dat singur note. Sa confirme si nimeni nu-l va inlatura. Dar el acum spune ca are nevoie de o pauza, acum ca nu a mai avut de mult concediu, acum ca pleaca in vacanta si asa mai departe.... deci asta nu e un sistem de pregatire pentru a confirma ca intr-adevar are valoare.Am auzit discutii de-ale lui ca de ce trebuie sa faca el 6 aparate... dar este un sport de echipa si el trebuie sa se conformeze si sa ajute echipa. Daca ar fi Marian Dragulescu, da, ar avea dreptul sa spuna mai multe. Pentru ca da, Marian Dragulescu face doar sarituri si sol, dar el cand merge la concursurile internationale ia medalii. Cand Adelin Kotrong va lua medalii la Europene sau Mondiale va avea si el dreptul sa vorbeasca si sa ceara sa faca mai putine aparate. Deocamdata el trebuie sa ajute echipa pentru ca asta este cel mai important", a adaugat tehnicianul.Marius Urzica sustine ca nu l-a marginalizat si defavorizat niciodata pe Adelin Kotrong. "Eu nu am absolut nimic cu Adelin Kotrong. El trebuie sa inteleaga faptul ca absolut toate concursurile de verificare pentru Europene si Mondiale au fost notate de catre toti antrenorii. Ba mai mult decat atat, la una dintre verificari au participat arbitri neutri. Iar el nu a confirmat niciodata. Notele nu le-am dat eu. Nu l-am marginalizat, au fost patru note, asa cum se face in arbitraj, iar din acestea se face o nota finala. Nu am dat doar eu note si nu i-am dat eu mai putin. Si sa spunem ca ii dadeam mai putin, conform arbitrajului acea nota ramane pe dinafara si se face calcul din celelalte note. Deci la momentul respectiv nu a corespuns si nu a fost selectionat", a afirmat el."Spune ca e vicecampion national la sarituri? Dar l-a intrebat cineva cum este el vicecampion? Cu a doua saritura gramada? Asta a fost pentru ca nu am avut la momentul Nationalelor sportivi competenti in afara de Marian Dragulescu. Deci el a venit pe locul 2 cu a doua saritura ratata. Asta ii da dreptul sa vorbeasca? Pai ar trebui sa-i fie rusine. Cu a doua saritura ratata la Campionatele Europene sau Mondiale nici nu te regasesti pe lista... esti in afara... deci astea sunt aberatiile lui cu faptul ca e vicecampion. Esti, dar cum? Confirma mai departe, pentru ca mie locul 2 la acel concurs nu imi spune nimic", a explicat multiplul medaliat olimpic, mondial si european.Urzica il asteapta pe Adelin Kotrong sa participe la testele pentru formarea echipei Romaniei in vederea participarii la concursul international EnBW DTB-Pokal Team Challenge si la Campionatele Europene. "Pana la participarea la Campionatele Europene, din 27-31 aprilie, mai avem o competitie de verificare in Germania, intre 19-23 martie. Daca are sanse Adelin Kotrong, asta trebuie intrebat el. Eu stiu ca, la fel ca orice alt sportiv, el trebuie sa confirme. Poate sa vina fara discutii si sa participe la verificari, la acele teste in urma carora se va forma echipa. Si daca el va demonstra ca are calitati si va putea sa ajute echipa atunci nimeni nu ii va spune nimic si va fi in lot. Echipa care va participa in Germania si la Europene va fi formata din 5 sportivi", a subliniat Marius Urzica.Gimnastul Adelin Kotrong, vicecampion national la sarituri in 2019, a declarat, marti, pentru AGERPRES, ca antrenorul coordonator al lotului national, Marius Urzica, ar trebui demis din functie in urma celor mai slabe rezultate ale gimnasticii masculine romanesti, locul 24 din 25 de echipe la Campionatele Mondiale de la Stuttgart de anul trecut.Aflat in afara lotului, Kotrong sustine ca este nedreptatit de Marius Urzica pe care il acuza ca face selectia "pe relatii si prietenii".In varsta de 27 de ani, Adelin Kotrong este vicecampion european de juniori in 2010, medaliat cu bronz alaturi de echipa Romaniei la Festivalul Olimpic al Tineretului European in 2009 si multiplu campion national la diferite categorii de varsta.