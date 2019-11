Andreea Raducan ameninta cu demisia

Ziare.

Raducan, aleasa in functia de presedinta la 4 august 2017, sustine inlocuirea antrenorilor Nicolae Forminte (feminin) si Marius Urzica (masculin), carora le reproseaza neindeplinirea obiectivelor, mai exact ratarea calificarii cu echipele la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020."S-a discutat cu alti antrenori si din tara si din afara. Nu este un proces finalizat in momentul de fata. Eu imi doresc foarte tare schimbari la nivelul antrenorilor loturilor din perspectiva faptului ca nu ne-am indeplinit obiectivul, calificarea cu echipele la Jocurile Olimpice. Asta e unul dintre motivele pentru care ma gandesc si la demisie. Apoi bineinteles si pentru ca e foarte greu sa progresam cu actuala echipa din Comitetul Executiv. Nu vreau sa dau un procent privind demisia mea, spun doar ca ma gandesc la aceasta varianta. Daca lucrurile nu merg pe drumul cel bun, adica schimbari (n.r. - la nivelul antrenorilor de la loturi) care sa aduca plus valoare echipelor noastre, atunci iau in calcul aceasta demisie. Daca voi mai fi la federatie imi doresc alti antrenori la loturi. Dar la modul in care se desfasoara lucrurile in momentul acesta, nu prea se doreste. E destul de dificil sa fac un pronostic acum cu ceea ce se va intampla cu antrenorii", a spus Raducan.Intrebata daca demisia este conditionata de schimbarea antrenorilor coordonatori ai loturilor nationale, Andreea Raducan a raspuns: "Demisia este conditionata de faptul ca aceste colective tehnice pe care le-am avut pana in acest moment nu si-au indeplinit obiectivele. Nu ca ar fi stat in puterea mea de a califica echipa si consider ca s-a indeplinit ceea ce se putea face din biroul federatiei... insa aceste obiective nu au fost indeplinite si atunci trebuie facuta o recapitulare, un nou plan cu implicarea mult mai corecta si mai buna a intregii federatii si a antrenorilor federali. Daca nu se doreste acest lucru, eu nu pot sa imi asum ceea ce ceilalti nu vor sa faca. Eu am venit cu incredere si entuziasm pentru a o lua pe un drum corect. Nu spune nimeni ca nu e o perioada dificila pentru gimnastica... iar antrenori foarte multi in tara pe care sa-i putem aduce nu sunt. Insa nu cred ca exista suficienta motivatie din partea noastra, a celor din federatie. Si atunci, decat sa ducem o lupta continua in care sa nu reiasa nimic pozitiv, cred ca e mai bine ca eu sa fac un pas, nu neaparat inapoi, ci in lateral si sa imi continui drumul cu ceea ce consider eu ca e mai bine".Referitor la posibilitatea ca antrenorii Mihai Brestian si Nicusor Pascu sa preia conducerea celor doua loturi nationale, Raducan a afirmat: "S-a discutat cu domnul Brestian, insa e foarte dificil ca dansul sa vina la lot in acest moment. Nu a spus ca nu doreste sa vina, insa acum e foarte dificil. Poate se gandeste ca nu exista nici suficienta rabdare din partea romanilor pentru ca performantele sa apara. E nevoie de implicare, de o naveta destul de lunga din SUA unde locuieste si pana in tara, pentru ca nu va putea sta tot timpul aici. Asa ca sigur ca are nevoie de mai mult timp pentru a se gandi. La momentul acesta a spus ca nu poate sa ne onoreze cu prezenta. S-a discutat si cu Nicusor Pascu (n.r - pentru a prelua lotul masculin), vom vedea ce se va intampla la reunirea lotului masculin, pentru ca acum este descentralizat".Raducan este de parere ca membrii Comitetului Executiv nu doresc o revigorare a gimnasticii romanesti. "Din pacate acest Comitet Executiv nu a adus nimic nou. Din punctul meu de vedere nu cred ca se doreste o revigorare a gimnasticii romanesti. De cand am venit in federatie foarte greu reusesc sa construiesc ceva, e mai mult o lupta a supravietuirii. Nu neaparat ca ceilalti componenti ai Comitetului Executiv au rea intentie, dar e foarte greu sa schimbam lucrurile cu atitudinea pe care o au dumnealor. La Comitetul Executiv anterior s-a votat descentralizarea loturilor pana la inceputul anului viitor... si trebuie vazut daca sportivii isi pot efectua pregatirea corespunzator la cluburi pentru Campionatele Europene de anul viitor. Pentru ca dorinta noastra este ca sportivii sa nu isi piarda din pregatire si sa ramana ancorati in gimnastica de inalta performanta", a mai spus fosta campioana olimpica.Echipele nationale feminine si masculine ale Romaniei, conduse de antrenorii Nicolae Forminte, respectiv Marius Urzica, au ratat calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo in urma rezultatelor slabe inregistrate la Campionatele Mondiale de gimnastica artistica de la Stuttgart.Romania va fi reprezentata la Jocurile Olimpice de la Tokyo doar la individual prin sportivii Maria Holbura (individual compus) si Marian Dragulescu (sarituri).