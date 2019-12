Andreea Raducan face un anunt ingrijorator dupa demisia din functia de presedinte al Federatiei Romane de Gimnastica

Ziare.

"E foarte greu sa pot estima, dar cred ca e nevoie de cel putin doua cicluri olimpice pentru ca gimnastica sa-si revina. Si la fete si la baieti avem copii cu real talent, care pot obtine rezultate foarte bune. Cred ca de cel putin doua cicluri olimpice este nevoie, dar cu o alta atitudine, nu mergand in acelasi ritm, pentru ca asta e clar ca nu are la ce sa duca bun. Sunt departe de a da un sfat urmatorului presedinte al federatiei, dar ii doresc sa aiba sustinerea necesara pentru a pune in practica ideile. Poate ca dupa experienta cu mine si ceilalti sa fie mai deschisi si sa aiba un culoar foarte bun", a declarat Raducan, joi, intr-o conferinta de presa, in cadrul careia si-a anuntat demisia din functia de presedinta a FRG.Ea a precizat ca nu si-a dorit un razboi cu gimnastul Marian Dragulescu, pe care l-a sustinut sa devina reprezentantul sportivilor in Comitetul Executiv al FRG: "Va amintiti cum era cu medaliile insirate pe trotuar, am incercat sa-i explicam toti ca un campion trebuie sa ramana un campion si nu este o atitudine potrivita. Marian a facut ceea ce a considerat de cuviinta. Nu stiu daca este in pozitia de a analiza activitatea mea ca manager la federatie. Nu stiu cine l-a convins sa duca acest razboi cu mine, eu nu mi-am dorit asa ceva. Cand un coleg, asa cum spune ca am fost noi, vine in Comitetul Executiv, unde a fost numit de noi, cu aprobarea mea, si incepe sa numere zilele de lauzie mi se pare destul de deplasat si nu cred ca asta ar fi trebuit sa faca un sportiv de calibrul lui Marian Dragulescu, reprezentant al sportivilor in Comitetul Executiv. Ar fi trebuit sa se ocupe de cu totul altceva. Eu il respect pentru toate performantele pe care le-a avut ca sportiv si ii urez succes la Jocurile Olimpice de la Tokyo"."Vreau sa multumesc colaboratorilor pentru modul in care am lucrat in acesti ani urati. Folosesc acesti termeni. Faptul ca nu am antrenat nu inseamna ca nu stiu ce se intampla in sala. Nu a fost greu si de asta m-am speriat, dar a fost urat si asta m-a facut sa pun punct activitatii mele aici. Sa speram ca vor avea mai multa inspiratie, mai multa rezistenta cei care vor veni, exact ce le trebuie pentru a face fata in Federatia Romana de Gimnastica. E dificil pentru mine sa fac public numele celor care s-au impotrivit. Aproximativ trei sferturi dintre membrii Comitetului Executiv, nu neaparat ca nu au dorit schimbarea, dar au votat altceva. Am incercat sa le explic ca lipsa de constanta creeaza disconfort. E foarte greu ca tu ca presedinte sa faci ceva daca nu ai sustinerea Comitetului Executiv. Eu nu am venit aici sa ma lupt cu nimeni, sa ne atacam, nici sa ne certam. Lucrurile au inceput sa mearga atat de prost, incat, orice am fi incercat ar fi putut fi mai bine. Nu poti sa faci acelasi lucru si sa ai pretentia unui rezultat diferit. Am considerat ca o schimbare, un suflu nou pentru sportivi ar fi binevenit. Eu nu spun ca antrenorii nu-si doresc, dar probabil ca au intrat intr-un blocaj. Vazand cum decurg lucrurile am decis sa ma dau eu la o parte pentru binele gimnasticii romanesti. Stiu ca domnul Forminte a fost rugat sa cedeze locul de antrenor coordonator, nu a dorit acest lucru. Eu nu am nimic personal cu domnul antrenor", a mai spus Andreea Raducan.Conform statutului Federatiei Romane de Gimnastica, vicepresedinta Maria Fumea va prelua atributiunile Andreei Raducan pana la urmatoarea Adunare Generala, de la sfarsitul lunii februarie sau inceputul lunii martie a anului viitor, cand se vor organiza noi alegeri. Viitorul presedinte al Federatiei Romane de Gimnastica va prelua mandatul Andreei Raducan, care se incheie la finalul lunii august 2021.Raducan, aleasa in functia de presedinta la 4 august 2017, a sustinut inlocuirea antrenorilor Nicolae Forminte (feminin) si Marius Urzica (masculin), carora le reproseaza neindeplinirea obiectivelor, mai exact ratarea calificarii cu echipele la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020.Echipele nationale feminine si masculine ale Romaniei, conduse de antrenorii Nicolae Forminte, respectiv Marius Urzica, au ratat calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo in urma rezultatelor slabe inregistrate la Campionatele Mondiale de gimnastica artistica de la Stuttgart.Romania va fi reprezentata la Jocurile Olimpice de la Tokyo doar la individual prin sportivii Maria Holbura (individual compus) si Marian Dragulescu (sarituri).