Ce spune Larisa Iordache dupa prima zi ca agent de politie

"Am fost anuntata din scurt ca trebuie sa intarim personalul pentru ca nu sunt destui oameni care sa patruleze zi de zi si am fost si noi chemati sa ajutam. Eu sunt la Sectia 22 Politie delegata. Astazi a fost prima mea zi ca agent de politie. Am verificat soferii, actele sa vad daca sunt in regula si daca merg la un drum urgent sau au iesit doar sa se plimbe aiurea cu masina. Am invatat chestii noi inca din prima zi.Nu m-a recunoscut nimeni pentru ca aveam masca de protectie. Eu m-am prezentat, dar nu m-a recunoscut nimeni. Am observat o chestie, mi se intampla si mie atunci cand ma opreste politia, indiferent ca e vorba de un control de rutina sau ca am gresit ceva in trafic, toti oamenii au o emotie. Oamenii erau atat de crispati, pur si simplu le tremurau mainile cand ne prezentau actele. M-am pus si eu in postura lor cand ma opreste si pe mine politia. Pe mine nu ma deranjeaza ca nu ma recunoaste lumea, chiar ma bucur ca sunt tratata ca un om normal", a declarat Iordache pentru AGERPRES.Intrebata daca i se pare normal sa treaca de la exercitiile de gimnastica la munca de patrulare ca agent de politie, Larisa Iordache a spus: "Nu, in niciun caz nu mi se pare normal, pentru ca eu toata viata am facut gimnastica, toata viata am fost la sala de antrenament, chiar si in luna asta in care nu am putut sa merg la sala sa-mi desfasor activitatea normal a trebuit sa le fac in casa. Am stat cat am putut de mult in casa si sa nu iau contact cu alte persoane. Si cand mergeam la cumparaturi aveam grija de mine. Si acum sa ajung in uniforma de politie si sa interactionez cu oamenii este destul de dificil. Sunt foarte multe informatii dintr-o data. Nu este greu sa stochez aceste informatii, insa este greu sa vad ca unii oameni chiar nu inteleg. Este normal sa accept situatia pentru ca am fost chemata, nu am nimic de obiectat, este normal sa raspund pozitiv. Eu sper sa ma intorc la gimnastica cat de curand".Gimnasta a spus ca a primit din partea agentului cu care a lucrat joi toate informatiile necesare pentru a-si desfasura noua activitate."Azi in prima zi la 6 m-am trezit si la 7 am plecat de acasa,a fost destul de obositor, am stat in soare toata ziua. Dar sunt socata de faptul ca unii oameni nu inteleg cat de grava este situatia. Eu ii rog sa respecte regulile si sa aiba grija de sanatatea lor si a celor dragi lor. Am fost instruita de dimineata cand am ajuns la sectie. Ne-au spus ceea ce trebuie sa facem si cum. Ulterior, cand am ajuns pe teren si sa facem interventia cu publicul, ni s-a explicat. Omul cu care am fost eu mi-a explicat, acum voi vedea si maine si zilele urmatoare", a mai spus gimnasta.Larisa Iordache a precizat ca nu stie deocamdata daca va fi platita pentru aceasta munca de catre sectia de politie la care a fost detasata sau de catre Clubul Sportiv Dinamo , unde activeaza ca sportiv: "Nu stiu inca de cine voi fi platita in aceasta perioada, am fost anuntata din scurt, va trebui sa ma informez".Sportivii si angajatii clubului Dinamo au fost detasati la sectiile de politie pentru a contribui la actiunile de control in ceea respectarea dispozitiilor impuse de ordonantele militare pe perioada starii de urgenta decretata in contextul pandemiei de COVID-19.