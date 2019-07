Cinci medalii pentru Romania la Festivalul Olimpic al Tineretului European

Ziare.

Robert si Gabriel Burtanete au cucerit medaliile de argint si bronz la sarituri , ei primind 13,933 puncte, respectiv 13,833 puncte. Performanta lor este unica avand in vedere ca este pentru prima oara in istoria gimnasticii romanesti cand doi frati gemeni urca pe podium la o competitie internationala. Cei doi sportivi romani au fost devansati in finala de la sarituri de britanicul Raekwon Baptiste (13,983 puncte).In concursul feminin de gimnastica artistica, Silviana Maria Sfiringu-Gheorghe a cucerit alte doua medalii, argint la barna si bronz la sol. De asemenea, Ioana Stanciulescu a urcat pe treapta a doua a podiumului la sol.Romania a obtinut pana acum 19 medalii la Baku, patru de aur, prin Georgiana Lavinia Antuca ( lupte , cat. 46 kg), Giorgia-Barbara Hagianu ( judo , cat. 40 kg), David Popovici ( inot , 100 m liber), Bianca Andreea Costea (inot, 50 m liber), zece de argint, prin Ana-Maria Pirvu (judo, cat. 49 kg), Robert-Alexandru Matei (judo, cat. 50 kg), echipa feminina de gimnastica artistica (Irina Antonia Duta, Silviana Maria Sfiringu-Gheorghe si Ioana Andreea Stanciulescu), David Popovici (inot, 50 m liber si 200 m liber), echipa nationala de volei feminin, Talida Sfarghiu ( atletism , 1.500 m), Robert Burtanete (gimnastica artistica, sarituri), Silviana Maria Sfiringu-Gheorghe (gimnastica artistica, barna), Ioana Stanciulescu (gimnastica artistica, sol) si cinci de bronz, prin Alexandra-Maria Pasca (judo, cat. 52 kg), Silviana Maria Sfiringu-Gheorghe (gimnastica artistica, sarituri si sol), Ioana Stanciulescu (gimnastica artistica, paralele), Gabriel Burtanete (gimnastica artistica, sarituri).Romania este reprezentata de 103 sportivi la cea de-a 15-a editie de vara a Festivalului Olimpic al Tineretului European, programata in perioada 21-27 iulie la Baku, capitala Azerbaidjanului. Sportivii cu varste cuprinse intre 14 si 18 ani vor lua startul in intrecerile de atletism, ciclism , gimnastica artistica, handbal, inot, judo, lupte, tenis si volei, opt dintre cele zece sporturi din competitie.