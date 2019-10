Denisa Golgota, lidera lotului feminin de gimnastica, ravasita dupa ratarea calificarii la JO 2020: "Nu mai sunt o gimnasta pentru competitie.."

Ziare.

E vorba de locul 22 din 24, depasind doar tari care nu spun nimic in gimnastica, precum Egipt sau Cehia, iar toate detaliile acestei "performante" negative le gasiti in articolul de mai jos:Denisa Golgota, 17 ani, cea mai experimentata gimnasta din lotul deplasat in Germania, dubla medaliata la Campionatele Europene de senioare, in 2018, argint si bronz, a parut ravasita in fata presei, la finalul exercitiilor, fiind extrem de aproape sa izbucneasca in plans: "Nu am inceput bine la paralele. Am avut un an groaznic. Sincer, nu stiu ce ar trebui schimbat. Pur si simplu, mi se pare ca nu mai sunt o gimnasta pentru competitie", spunea Golgota, nascuta la Alimpesti, judetul Gorj, cu lacrimi in ochi, pentru stirile TVR Singura veste buna a delegatiei Romaniei este calificarea la individual compus a Mariei Holbura, care ne va reprezenta la JO 2020, ea fiind acum a 49-a sportiva calificata.Citeste si:Romania are 3 medalii de aur cu echipa in istorie la Jocurile Olimpice, la gimnastica feminin, ultima data in 2004, cu Catalina Ponor in prim plan si cu celebrul cuplu de antrenori Belu - Bitang, care se pot lauda cu peste 300 de medalii cucerite in toata cariera lor in competitiile oficiale.D.A.