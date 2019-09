Doliu in lumea sportului: Bruno Grandi a murit

Ziare.

com

Potrivit FIG, Grandi a fost un ''om cald, cu un puternic sens al justitiei, care a marcat sportul prin reformele care au dat credibilitate gimnasticii, popularitate si universalitate'', se mentioneaza in comunicat.Cea mai mare realizare a sa ca presedinte, dupa spusele sale, a fost aceea de a face din gimnastica unul dintre cele mai importante sporturi din programul olimpic.Grandi a fost un sportiv de inalt nivel, profesor, antrenor, arbitru si administrator, explorand aproape toate fatetele gimnasticii. A fost presedintele Federatiei Italiene de Gimnastica intre 1977 si 2000, iar vicepresedinte al Comitetului Olimpic Italian (CONI) din 1987 pana in 2005. A fost membru al Comitetului International Olimpic din 2000 pana in 2004.Bruno Grandi s-a retras oficial din lumea gimnasticii la Congresul FIG de la Tokyo din octombrie 2016, locul sau fiind luat de japonezul Morinari Watanabe.