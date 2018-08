Imnul Romaniei a rasunat la Campionatul European de gimnastica. Medalie de aur la junioare, in proba de sol

Ziare.

Ioana Stanciulescu a devenit campioana europeana absoluta la sol, in proba de junioare. Ea a concurat ultima in finala de la sol, fiind notata cu 13.433. Romania a mai avut o finalista la sol, pe Antonia Duta, care s-a clasat pe 4.Medalia de bronz a fost obtinuta de britanica Amelie Morgan, care a avut aceeasi nota ca Duta, dar dificultatea mai mare a exercitiului a facut diferenta.Tot duminica, Silviana Sfiringu a concurat in doua finale, la sarituri si la barna, ocupand locurile 5 si 6.Stanciulescu are 14 ani si este legitimata la clubul Farul Constanta.In finalele de aparate la senioare care au loc tot duminica, Denisa Golgota e calificata in doua probe, la sol si sarituri.