Marian Dragulescu ia in calcul retragerea definitiva din gimnastica, daca JO nu vor mai avea loc in acest an

Jocurile Olimpice sunt in pericol sa nu se mai dispute, sau sa fie amanate, iar Dragulescu a vorbit la 39 de ani despre posibilitatea ca el sa se retraga definitiv din gimnastica , daca CIO decide sa mute JO peste doi ani, asa cum exista un zvon."Sper sa-si dea seama cat mai multi romani in ce situatie suntem. Aceasta nu afecteaza doar sportul, sunt multe companii care au dat oameni afara, ne afecteaza pe toti, indiferent in ce domeniu lucram, si atunci toti trebuie sa oprim raspandirea virusului. Cu cat trecem mai repede peste aceasta pandemie, cu atat de putem apuca de munca, fiecare in domeniul lui.Daca e 2022 nu cred ca voi mai fi acolo, dar 2021 ar fi varianta cea mai potrivita, ar fi natural. E clar ca pregatirea multor sportivi a avut de suferit si ca sa ajungi la o forma maxima iti trebuie un timp de pregatire, un numar de competitii inainte de a participa la Jocurile Olimpice. Nu ar fi foarte corect, am face lucrurile pe genunchi si nu cred ca ar fi OK pentru noi, sportivii. Imi imaginez ca organizarea unei astfel de competitii implica si foarte mult capital, probabil se pierd extraordinar de multi bani, sunt constient de acest lucru. Sper sa se gaseasca o solutie care sa fie buna pentru toti", puncta Dragulescu intr-un interviu pentru cotidianul Gazeta Sporturilor Pentru Dragulescu ar fi a 5-a Olimpiada de vara la care ar participa, daca lucrurile se vor linisti pana in august si JO vor avea loc normal.Dragulescu a bifat trei medalii la JO de vara la care a participat, 2000, 2004, 2012 si 2016, una de argint si doua de bronz.Presa din Spania tocmai anunta duminica faptul ca CIO ia in calcul suspendarea JO din acest an, din cauza pandemiei.Dragulescu sta izolat in casa 14 zile, asa cum sunt recomandarile autoritatilor, dupa ce s-a intors de la etapa de Cupa Mondiala de la Baku, in Azerbaidjan, avand o escala si la Doha, Qatar, loc unde s-au inregistrat cazuri de coronavirus.D.A.