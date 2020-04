McKayla Maroney clarifica faimosul moment controversat cu Sandra Izbasa

Ziare.

McKayla Maroney a devenit faimoasa in intreaga lume dupa ce s-a strambat cand a vazut ca Sandra Izbasa castiga medalia de aur."McKayla nu e impresionata" a starnit multe meme-uri pe Internet si o multime de parodii.La opt ani distanta, americanca a incercat sa explice de ce a reactionat asa."Imi aduc aminte ca am facut acea fata fix pentru doua secunde. Daca va uitati la video, dureaza fix doua secunde. Si imi aduc aminte ca m-am intrebat daca eu chiar am reactionat asa. E ceva natural, eu fac mereu asa. Am poze cu mine de cand eram mica si reactionam la fel. Am poze de la 13 ani facand la fel", a spus McKayla Maroney pentru postul NBC.Apoi, ea a dezvaluit ca nu a dormit timp de 5 nopti dupa ce a pierdut aurul in fata Sandrei Izbasa."Am fost trista, am fost nervoasa. Si nu am fost impresionata!", a completat ea.McKayla Maroney s-a retras din activitate in 2015 din cauza unor probleme de sanatate.C.S.