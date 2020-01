Moment special pentru cea mai in varsta campioana olimpica

Ziare.

Agnes Keleti, nascuta pe 9 ianuarie 1921, este cea mai in varsta campioana olimpica si supravietuitoare a Holocaustului.Keleti a castigat zece medalii la gimnastica , inclusiv cinci de aur la Jocurile Olimpice de la Helsinki din 1952 si la Jocurile Olimpice de la Melbourne din 1956.Ea a castigat primul titlu de campioana nationala a Ungariei in 1940, dar apoi a fost exclusa din toate activitatile sportive din cauza originii evreiesti.Tatal sau si alti membri ai familiei au fost ucisi la Auschwitz in timp ce mama si fratele ei au fost salvati de diplomatul suedez Raoul Wallenberg din Budapesta. Ea a emigrat in Israel in 1957.Keleti a fost inclusa in Hall of Fame al sportului maghiar in 1991, in Hall of Fame al sportului international incepand cu 2001, iar in Hall of Fame al gimnasticii internationale din 2002.