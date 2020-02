Nadia Comaneci trage un semnal de alarma

Ziare.

"Este pacat ca avem aparatura in unele sali de gimnastica din anii '70-'80. Ce am facut noi la gimnastica in anii '70 au copiat americanii tot... Ca sa nu mai spun ca la fiecare concurs national la care particip in Statele Unite sunt mai multi antrenori romani de gimnastica decat antrenori americani. Deci trebuie sa ne aducem acesti antrenori inapoi, pentru ca ei vor sa vina. Dar aici nu au potential ca sa aiba grija de familii, de copii si sa faca performanta. In Statele Unite sunt foarte multe locuri unde copiii pot practica sportul gratis. Asa ca si noi trebuie sa cream aceste oportunitati pentru copii. Pentru ca acesti copii o vad pe Simona Halep la televizor, vor sa faca sport, dar nu au unde sa se duca. Daca stam si nu ne ridicam sa spunem care este problema in sportul romanesc nu facem nimic. Dar ideea nu a fost sa aratam cu degetul pe cineva, ci sa gasim impreuna o solutie si sa facem ceva pentru sport asa cum fac cei din strainatate. Nu este nimic extrem de complicat. Este nevoie doar de vointa. Sportul a facut foarte mult din punct de vedere al imaginii pentru Romania", a spus multipla campioana olimpica."Noi nu avem aceasta obligatie sa fim aici si sa cerem. Constiinta ne obliga sa incercam sa facem ceva pentru aceasta generatie care trebuie sa aiba cel putin oportunitatile pe care le-am avut noi. Noi am fost buni, am fost primii acum 40-50 de ani. De ce s-au luat altii dupa noi, iar noi, acum, am ramas in urma? Nu stiu cine mai poate veni dupa noi. Incercam sa iesim din aceasta cutie. Pentru ca nimeni nu are curajul sa iasa din aceasta cutie si sa faca ceva pentru sport. E important pentru generatia de azi sa vada ca are suportul nostru. Si tinerii vad ca sportul nu are finantare. Vad si ei cand merg la competitii ce au ceilalti si nu avem noi. Am fost acum la Lausanne unde am castigat medalii, una la bob ... Iar eu am zis ca nu stiam ca se face bob in Romania. Si mi s-a spus ca nu avem bob, ca sportivii se antreneaza la Viena sau nu stiu pe unde. Medalia vine acasa, copilul reprezinta Romania, dar de ce trebuie el sa se duca sa se antreneze in alta tara?", a adaugat Nadia Comaneci.Intrebata ce parere are despre faptul ca este posibil ca Ioan Suciu si Nicolae Forminte sa candideze la presedintia Federatiei Romane de Gimnastica si daca si-ar dori si ea sa candideze, Nadia Comaneci a raspuns:"Nu, nu. Eu asta trebuie sa fac, sa fiu un ambasador al sportului romanesc. E important sa ajut unde este nevoie. Iar prin faptul ca locuiesc in partea cealalta (n.r. - in Statele Unite), pot sa dau idei, pot sa ajut, sa fac voluntariat. Dar Forminte trebuie sa stea in sala, nu? Dar nu doresc sa vorbesc despre lucruri pe care nu le stiu. Sunt in contact cu Marcela Fumea (n.r. - vicepresedinta FRG), incerc sa ajut. Adica sa vedem daca putem sa aducem pe cineva care sa vina sa ne ajute. Ma gandeam la un antrenor care a plecat din Romania. Dar nu de inlocuit. Ci ca sa vina cu idei, adica un fel de colaborare".Nadia Comaneci a participat, miercuri, alaturi de fostii si actualii campioni ai Romaniei Ilie Nastase , Simona Halep, Cristian Gatu , Alina Dumitru, Stefan Birtalan, Gabriela Szabo si Camelia Potec la o dezbatere in Senatul Romaniei, initiata de parlamentarii Serban Nicolae si Daniel Zamfir, in cadrul careia au solicitat o finantare mai mare si investitii in infrastructura pentru sportul romanesc.